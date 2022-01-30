Актер умер 30 января 2022 года.

Известный российский и советский актер Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни.

Последние дни он находился в тяжелом состоянии в хосписе. Тогда медики диагностировали у него деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь – патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Известно, что Куравлеву сделали операцию на желудке, чтобы он мог принимать пищу.

Кроме того, у актера была пневмония. Врачам удалось ее вылечить, но состояние Куравлева так и не улучшилось. Более того, накануне смерти он начал терять память.

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Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Из Лебяжьего сообщают", "Ваш сын и брат", "Золотой теленок" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу "Миротворец".

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