Питер Ликасси умер / фото twitter.com/ArrowFilmsVideo
27 августа 2020 года звезда сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Но о смерти артиста стало известно только сейчас.
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Об этом в Facebook сообщил друг и коллега умершего актера Майкл Сигел. Он рассказал, что Ликасси боролся с депрессией не один год.
"Питер Ликасси проиграл битву с депрессией. Он много лет боролся с ней, предпочитая вести закрытую жизнь", — говорится в сообщении Сигела.
Чем известен Питер Ликасси
Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино он начал сниматься в 1984 году.
Актер сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары". Его самая известная киноработа - роль в "Клоунах-убийцах из космоса".
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