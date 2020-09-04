В 1989 году артист сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары".

27 августа 2020 года звезда сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Но о смерти артиста стало известно только сейчас.

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Об этом в Facebook сообщил друг и коллега умершего актера Майкл Сигел. Он рассказал, что Ликасси боролся с депрессией не один год.

"Питер Ликасси проиграл битву с депрессией. Он много лет боролся с ней, предпочитая вести закрытую жизнь", — говорится в сообщении Сигела.

Чем известен Питер Ликасси

Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино он начал сниматься в 1984 году.

Актер сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары". Его самая известная киноработа - роль в "Клоунах-убийцах из космоса".

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Автор: Ольга Робейко