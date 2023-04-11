Это было еще в студенческие годы.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что в студенческие годы ходил почти на все кастинги, которые были на тот момент. Как-то он пришел на кастинг, который проходил в подвале кинотеатра.

Как выяснилось позже, продюсеры искали актера для эротического фильма. Тогда Тараса попросили раздеться, что он собственно и сделал. Однако построить карьеру в этом жанре ему помешало отсутствие загранпаспорта.

"Пробы были в кинотеатре, в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, из Венгрии. Но это было не порно, где есть какой-то открытый половой акт, а это был эротический фильм, где нет прямого контакта", – рассказал актер в интервью проекту "Ші".

Видео дня

Чем известен Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра и кино. На телевидении он дебютировал в 2011 году, снявшись в ленте "Дневники темного". Также он сыграл главную роль в фильме "Черный ворон".

В 2019 году сыграл роль Кайдаша в сериале "Поймать Кайдаша". Также он снимался в популярном сериале "Крепостная".

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показал, как выглядел до популярности.

Вас также могут заинтересовать новости: