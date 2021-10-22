По словам звезды, у него "закончились чувства" по отношению к супруге.

Популярный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который недавно выдал старшую дочь замуж, рассказал о своем статусе холостяка. Он признался, что разводится с женой, кинопродюсером и президентом Международного киевского кинофестиваля "Молодость" - Иванной Дядюрой.

Об этом сообщает программа "Звездный путь".

По его словам, это непростой момент в его жизни. Он старается не раскрывать причины расставания, лишь заявил, что у него "закончились чувства".

Читайте такжеБывшая жена Дзидзьо продемонстрировала стильный образ на премьере фильма (фото)"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства ... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать", — отметил режиссер.

Отметим, что Ахтем и Иванна были в браке почти 10 лет, они сыграли свадьбу в 2013 году в Судаке (Крым, — УНИАН). У них подрастает дочь.

Также известно, что у Ахтема есть трое детей от первой супруги. Мужчина поддерживает отношения со старшими наследниками.

Ахтем Сеитаблаев: творческий путь

Ахтем Сеитаблаев родился 11-го декабря 1972 года вблизи Ташкента. Он в начале 90-х переехал в Крым, где долгое время жил. В 2003 году дебютировал в кинематографе, сыграв роль в украинской драматической ленте Олеся Санина "Мамай", и был вторым режиссером. Он снял следующие картины: "Киборги", "Хайтарма", "Захар Беркут", "Доброволец" и другие.

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Автор: Каролина Гайдук