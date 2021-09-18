Церемония свадьбы Назлы Сеитаблаевой прошла в Турции, в курортном городке Кемер.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев сообщил, что его старшая дочь 26-летняя Назлы вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в Турции, в курортном городке Кемер.

О радостной новости Сеитаблаев рассказал на своей странице в Instagram.

Он признался, что очень волновался. Также артист опубликовал чувственное фото с невестой. Звездный отец был одет в костюм и белую рубашку с бабочкой.

"Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться", – поделился Ахтем Сеитаблаев.

Невеста позировала перед камерой в роскошном белом платье и полупрозрачных перчатках. Она уложила волосы локонами, дополнила прическу украшением, а образ серьгами-подвесками. На лице Назлы красовался макияж с акцентом на глазах.

Церемония свадьбы Назлы Сеитаблаєвой прошла в Турции, в курортном городке Кемер. Дочь режиссера тоже показала несколько фото с церемонии и похвасталась обручальными кольцами.

Дочь Ахтема Сеитаблаева обручилась с бойфрендом в конце 2018 года. Тогда режиссер рассказывал, что чувствует себя смущенным, но имя зятя он так и не рассекретил.

Ахтем Сеитаблаев - известный украинский режиссер крымскотатарского происхождения. Его самые известные работы над фильмами "Хайтарма", "Чужая молитва" и "Киборги".

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Женат на Иванне Дядюре. Имеет двух дочерей – Назлы (11.01.1995) и Сафие (16.12.2009), и двое сыновей – Селим и Анатолий (сын Иванны от другого мужчины). Свою личную жизнь семья не афиширует.

Назлы Сеитаблаева – также актриса. Ее творческий дебют состоялся в 4 года, в фильме "Мамай". Сейчас девушка имеет за плечами около 15 ролей в лентах.

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Автор: Виктория Гордиенко