Богиню любви и красоты выдали замуж за Гефеса, но она не была счастлива с ним, из-за чего изменяла мужу.

Афродита - древнегреческая богиня любви, красоты, страсти, плодородия и наслаждения. Она была одной из самых известных богинь Олимпа и ее считали идеалом женского обаяния. Особенно ее ценили на Кипре, в Коринфе и Афинах. В древние времена ей поклонялись и приносили в храмы цветы, духи и даже голубей.

Она была не просто богиней красоты. Афродита символизировала могущественную силу любви. По версии Гомера из "Илиады", богиня была дочерью бога Зевса и океаниды Дионы. Отец красавицы заставил ее выйти замуж за Гефеста - древнегреческого бога огня и кузнечного дела. Правда, их брак был далеким от идеального, а сердце богини любви принадлежало совсем другим.

Принудительный брак Афродиты с Гефестом

По данным из World History Encyclopedia, рождение Афродиты, говоря на современный лад, вызвало настоящий резонанс. Ее красота очаровала всех богов Олимпа. Ее отец - Зевс - опасался, что из-за нее разгорится вражда между богами, поэтому решил сам выбрать ей мужа.

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Он заставил свою дочь выйти замуж за Гефеста. Бог был замечательным мастером, но не слишком привлекательным внешне. Часто его изображали некрасивым и даже хромым. Гефест безумно любил Афродиту и даже подарил ей очень красивый пояс, который делал ее еще более очаровательной.

Однако сама богиня не чувствовала к мужчине ни любви, ни страсти. Поэтому их брак не сложился, Афродита изменяла своему избраннику. У богини было 13 детей от разных мужчин. В частности, одним из самых известных ее любовников был бог войны Арес.

Измена Афродиты с Аресом и как их опозорил Гефест

Афродита не планировала ограничивать себя рамками брака и дарить свою красоту только одному богу. У нее было немало романов, самым известным из которых был с Аресом. Их отношения называли страстными, а чувства - жаркими. Их союз стал символом неразрывной связи между любовью и войной, которые всегда существуют рядом.

По легенде, Гефест узнал об измене и, используя свое мастерство, создал невидимую золотую сеть, которой поймал Афродиту и Ареса во время их тайных встреч. Он решил опозорить их перед всеми богами Олимпа и рассказал об их романе. Боги смеялись и осуждали пару, но Посейдон уговорил Гефеста освободить влюбленных.

Когда Арес наконец освободился, он сбежал во Фракию, а Афродита – обратно на Кипр. Это только ухудшило ситуацию в браке богини любви и бога кузнечного дела. Афродита еще больше отдалилась от Гефеста.

Другие любовники Афродиты

Богиня не ограничилась на одном Аресе. У нее было много и других любовников. В частности, известно, что она крутила романы с богами, а также с множеством смертных любовников, таких как троянский вельможа Анхис и юноша Адонис.

С кем у Афродиты были романы:

Гермес - бог торговли, от которого богиня родила сына Гермафродита.

Дионис - бог вина и веселья, с которым у Афродиты был сын Приап - покровитель плодородия.

Анхис - дарданский царь, с которым Афродита провела одну ночь любви, после чего родила ему сына Энея - будущего основателя Рима.

Адонис - прекрасный смертный юноша, в которого влюбилась богиня, но их история была трагической. Он погиб на охоте от удара кабана. По одной из версий, это была месть ревнивого Ареса. После смерти юноша превратился в цветок без запаха.

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