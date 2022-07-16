В свой 85-й день рождения она будет на сцене вместе с коллегами и зрителями.

Любимица украинцев Ада Роговцева 16 июля отмечает юбилей - женщине исполняется 85 лет. Актриса рассказала, что такой важный день будет отмечать на сцене. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня, как обычно – буду играть! Золотые мои зрители! Прошу вас! Не нужно цветов. Я много их получала за свою жизнь! Они радуют меня и радуют, но настоящая радость дает возможность приблизить Победу! Разве мы радуемся сейчас? Разве можем что-нибудь праздновать?", - написала Роговцева.

Она призвала своих поклонников вместо покупки букета пожертвовать средства волонтерской организации "Дрібне сузір‘ячко".

"Аккумуляторы, дальномеры, ремонты машин…. и… и… перечень бесконечный и увеличивается", - уточнила именинница.

Легенду украинского театра и кино поздравили с днем рождения фанаты и коллеги. Среди них - пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Символ современной Украины, невероятного таланта актриса, легенда нашей культуры, прекрасная женщина, большая украинка, патриотка, которая искренне болеет за судьбу своей страны – это лишь малая судьба добродетелей, олицетворяемых сегодняшней именинницей — Адой Роговцевой. Ада Николаевна всегда держит строй, даже когда тяжело. Она мать-хранительница для своих "сыновей" — защитников, добровольцев, волонтеров. Она никуда не уехала из Киева – с началом полномасштабного вторжения ее квартира превратилась в дом для бойцов территориальной обороны. А ее собственная семья стала на защиту страны: вместе с дочерью Екатериной Степанковой они начали заниматься волонтерством, а внук и зять вступили в территориальную оборону. Ада Николаевна – пример и вдохновение, как нужно любить свою страну", - написал Порошенко.

Напомним, Ада Роговцева высказалась о российских оккупантах: "Это уроды, которые вызывают отвращение и ненависть".

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