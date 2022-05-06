Советская и украинская актриса верит, что скоро настанет этот день.

Именитая советская и украинская 84-летняя актриса Ада Роговцева поделилась, что планирует повести день победы Украины над РФ в своем доме в Киеве. Об этом она рассказала на творческом вечере в городе Мукачево, пишет Укринформ.

"В день победы я буду стоять на своем киевском балконе, а во дворике под ним соберутся все мои мальчики: это те военные из ВСУ и терробороны, волонтеры, которые едят, ночуют, стирают в моей квартире, и просто те, кто заходят отдохнуть. Они принесут много цветов, мы будем пить шампанское и будем восклицать: "Слава Украине!", - сказала знаменитость.

Актриса, которая начала свою волонтерскую деятельность еще в 2014 году, сейчас ездит по стране, проводя творческие вечера, чтобы поддержать своих зрителей.

Напомним, ранее Ада Роговцева рассказала, почему россияне не хотят верить в войну в Украине.

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