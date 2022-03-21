Актриса уверена, что россияне очень зазомбированы.

Украинская актриса Ада Роговцева назвала президента РФ Владимира Путина преступником и дьяволом, а также пожаловалась на российских коллег, которые не хотят знать правду о войне в Украине.

По словам актрисы, Россией сейчас руководит преступник, который отдает приказы убивать мирное население Украины и уничтожать инфраструктуру.

"Путина признали преступником. Преступник руководит Россией, которая когда-то была великой, а теперь – государство-преступник. И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек! Люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол", – сказала Роговцева на YouTube-канале "Настоящее время".

Она добавила, что пропагандисты Кремля всячески пытаются убедить россиян в том, что именно Украина хотела сделать что-то подлое в их адрес, хотя, на самом деле, это не так.

Также Роговцева пожаловалась на российских коллег по фильму "Адмирал", которые ни разу ей не позвонили и не спросили, что сейчас происходит в Украине.

"Мне никто не перезвонил ни разу. Что бы ты ни говорил, люди в России так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы – их враги и что мы какие-то звери. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как это можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои придумки? Это не имеет никакой действительности, ничего общего с реальностью", - добавила Роговцева.

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