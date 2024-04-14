Они уже длительное время в ссоре.

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что его сын отрекся от общения с ним, но не из-за его поддержки войны в Украине, а из-за девушки.

По словам путиниста, его младший сын Антон вообще не воспринимает его молодую избранницу Светлану Уразову. Старший сын Шуфутинского пытался поговорить со своим братом и объяснить ему сложившуюся ситуацию, но пока это не увенчалось успехом.

"Брат ему объяснял, что это же хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал", - поделился Михаил.

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Также Шуфутинский рассказал, что и супруга его сына Антона резко негативно настроена по отношению к его новой возлюбленной.

"Когда я привез всех родственников, и мы со Светланой приехали знакомиться, она не захотела даже ничего слышать о ней. Я думаю, что они не имеют права ко мне так относиться. Я ничем этого не заслужил", - добавил путинист.

Напомним, ранее сын путиниста Газманова отказался от фамилии отца. Смена фамилия никак не связана с войной в Украине и позицией Газманова относительно полномасштабного российского вторжения. Причина достаточно меркантильная.

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