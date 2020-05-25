74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото
11:17, 25 мая 2020Звезды
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На фото Петросян и Брухунова позируют в идентичных нарядых: светло-черных плащах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.
На снимке артист отметил страницу Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию / Instagram Евгений Петросян
74-летний российский юморист Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.
Снимок размещен на странице артиста в Instagram.
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На фото Петросян и Брухунова позируют в идентичных нарядах: светло-черных плащах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.
"Family look", – подписал фото юморист.
На снимке артист отметил страницу Татьяны Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию.
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