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74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото

11:17, 25 мая 2020
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На снимке артист отметил страницу Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию / Instagram Евгений Петросян

Снимок размещен на странице артиста в Instagram.

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На фото Петросян и Брухунова позируют в идентичных нарядах: светло-черных плащах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.

"Family look", – подписал фото юморист.

На снимке артист отметил страницу Татьяны Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию.

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Теги: #Евгений Петросян