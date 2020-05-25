74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото

На фото Петросян и Брухунова позируют в идентичных нарядых: светло-черных плащах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках.

74-летний российский юморист Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой. Снимок размещен на странице артиста в Instagram. Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала сексуальное тело в микро-купальнике (фото, видео) На фото Петросян и Брухунова позируют в идентичных нарядах: светло-черных плащах, темных брюках, белых кроссовках, шляпах и солнцезащитных очках. "Family look", – подписал фото юморист. На снимке артист отметил страницу Татьяны Брухуновой, а также ограничил возможность комментировать публикацию. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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