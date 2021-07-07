Актриса позировала в купальнике.

Известная актриса Деми Мур опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии.

В кадре она предстала со своими дочками - 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Талулой. Девушки позировали в купальниках, демонстрируя своими стройные фигуры.

Более того, они настолько внешне похожи, что среди этих красоток сложно вычислить и саму Деми Мур.

"Вы - невероятные", "Как можно быть настолько красивыми?", "Восхищаюсь вами", "Девочки очень на вас похожи", "Красотки", "Вау", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич