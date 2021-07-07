Деми Мур показала фото с дочками / instagram.com/demimoore
Известная актриса Деми Мур опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии.
В кадре она предстала со своими дочками - 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Талулой. Девушки позировали в купальниках, демонстрируя своими стройные фигуры.
Более того, они настолько внешне похожи, что среди этих красоток сложно вычислить и саму Деми Мур.
"Вы - невероятные", "Как можно быть настолько красивыми?", "Восхищаюсь вами", "Девочки очень на вас похожи", "Красотки", "Вау", - пишут поклонники в комментариях.
Деми Мур показала фото с дочками / instagram.com/demimoore
Деми Мур показала фото с дочками / instagram.com/demimoore
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