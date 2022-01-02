У звезды был слишком напряженный рабочий график.

Украинская певица Оля Полякова заболела. Об этом проговорилась ее коллега - телеведущая Маша Ефросинина в комментариях к ее посту.

В Instagram певица подвела итоги года и попросила фолловеров беречь себя.

"Главное не загоняться, научится отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" - написала Оля.

Читайте также"Мне с ней комфортно": холостяк Дзидзьо расплылся в комплиментах Оле ПоляковойСообщение Поляковой прокомментировала телеведущая Маша Ефросинина. Она проговорилась, что певица заболела.

"Так жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", - написала Маша.

Сама же Полякова пока не комментирует свое состояние, хотя фолловеры спрашивают об этом в комментариях и желают звезде скорейшего выздоровления.

Ранее украинский артист Дзидзьо рассказал о работе с певицей Олей Поляковой на съемках комедии "Звезды по обмену".

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