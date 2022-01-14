Известная американская актриса Дженнифер Энистон без макияжа сделала откровенное утреннее селфи после душа и восхитила поклонников.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
"Ладно, влажность… Поехали", – подписала она снимки.
На фото 52-летняя Энистон позирует в белом полотенце. Знаменитость сфотографировала себя с растрепанными волосами и без косметики. Публикация уже набрала больше 2,1 миллиона лайков.
"Это фото сделало мой день, ты очаровательна", "Мне нравятся твои натуральные волосы!", "Ты выглядишь просто сногсшибательно", "Самая красивая женщина на планете", – отреагировали поклонники.
Читайте такжеДженнифер Энистон показала фото с "друзьями" - кадр "взорвал" сетьРанее Дженнифер Энистон высмеяла гардероб своей героини в популярном сериале "Друзья".
Дженнифер Энистон: чем известна актриса
Американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994 – 2004), за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус".
Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".
Самые известные фильмы, в которых она снялась – "Цена измены", "Охотник за головами", "Притворись моей женой", "Мы – Миллеры", "Больше, чем друг".