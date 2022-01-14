Актриса сфотографировала себя с растрепанными волосами и без косметики.

Известная американская актриса Дженнифер Энистон без макияжа сделала откровенное утреннее селфи после душа и восхитила поклонников.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Ладно, влажность… Поехали", – подписала она снимки.

На фото 52-летняя Энистон позирует в белом полотенце. Знаменитость сфотографировала себя с растрепанными волосами и без косметики. Публикация уже набрала больше 2,1 миллиона лайков.

"Это фото сделало мой день, ты очаровательна", "Мне нравятся твои натуральные волосы!", "Ты выглядишь просто сногсшибательно", "Самая красивая женщина на планете", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеДженнифер Энистон показала фото с "друзьями" - кадр "взорвал" сетьРанее Дженнифер Энистон высмеяла гардероб своей героини в популярном сериале "Друзья".

Дженнифер Энистон: чем известна актриса

Американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994 – 2004), за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Самые известные фильмы, в которых она снялась – "Цена измены", "Охотник за головами", "Притворись моей женой", "Мы – Миллеры", "Больше, чем друг".

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