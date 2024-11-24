Дарья Трегубова уже давно знала своего нового избранника.

Украинская актриса Дарья Трегубова, которая недавно рассекретила свои отношения с новым избранником, поделилась еще одной важной деталью - как ее новый партнер взаимодействует с ее дочкой Полиной. Об этом актриса рассказала в интервью для проекта "Ближе к звездам".

Дарья рассказала, что ее новый бойфренд - это давний знакомый, с которым она дружила около шести лет. Однако, полгода назад их дружба переросла в нечто большее, и они начали серьезные отношения.

Но больше всего актриса обрадовалась тому, как хорошо ее избранник находит общий язык с Полиной - дочерью от предыдущего брака. Дарья поделилась, что парень всегда делает подарки для подростка, и даже участвует в ее празднованиях.

"Мой парень ей тоже делал подарки: шопинг, на день рождения. Поля счастлива, а я очень благодарна. Если с мужчиной жизнь не становится лучше, то не нужен этот мужчина. А моя жизнь становится лучше. Считаю, это прекрасно", - отметила актриса.

Трегубова отметила, что для нее важно, чтобы ее избранник хорошо ладил с дочкой, ведь она всегда считает, что настоящие отношения должны делать жизнь всех членов семьи лучше.

Напомним, известная ведущая ответила, что думает о шоу "Холостячка".

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