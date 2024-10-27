Хореограф также рассказал, в каких он отношениях с экс-супругой.

Украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес ранее рассказывал, что хотел бы усыновить ребенка. Он ответил, не исчезло ли у него это желание, а также рассказал об отношениях с бывшей женой.

По словам Лопеса, он до сих пор хочет взять ребенка из детского дома и подарить ему семейный уют. О настоящей семье мечтает и сам Амадор. Хореограф отмечает, что готов к этому, но он хочет сначала приобрести жилье, а уже потом заниматься усыновлением.

"Желание до сих пор есть. Я готов. Во-первых, я хочу купить квартиру, чтобы у меня был мой дом, и хочу жену, которая будет любить меня и будет любить этого невероятного ребенка", - отметил Лопес.

Как известно, знаменитость состоял в браке со Светланой Шпилевой. Супруги вместе прожили 8 лет. Причиной развода они называли творческие амбиции обоих партнеров. Светлана и Амадор сосредоточились на карьерах, и постепенно погубили отношения.

Сейчас, говорит танцовщик, они поддерживают отношения с экс-избранницей. Время от времени они могут обратиться друг к другу за помощью. Более того, Лопес добавил, что он даже знаком с детьми Светланы от нового мужа. Он положительно отзывается о женщине, но отметил, что сожалеет об отсутствии общих детей у них.

"Общаемся, когда есть потребность и я очень рад, что у нас хорошие отношения. Нечасто видимся, но общаемся. У нее очень красивые дети. Ревности не было, но мне очень обидно, что у нас не получилось родить общего ребенка. Я всегда буду радоваться за нее", - поделился певец.

Напомним, ранее Амадор Лопес признался, как получил украинское гражданство. Он обращался за помощью к своим знакомым.

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