Злата Митчелл в очередной раз эпатировала поклонников.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут прогулялась по улице Парижа в откровенном наряде. Девушка надела черное мини-платье, которое оголило ее сочные бедра.

Еще одной "изюминкой" ее образа является вырез в зоне декольте. Наверх платья Злата накинула пальтишко, а на ноги обула сапожки цвета хаки.

Стоит отметить, что Злата любит провоцировать своих поклонников откровенными снимками - то она покажется в мини, то "засветит" грудь, то поразит дерзким макияжем.

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Впрочем, ее мама себе никогда не позволяла показаться перед публикой в таких образах. Сама Фреймут предпочитает более женственный и сдержанный стиль. Она постоянно демонстрирует хорошие манеры и рассказывает, как правильно быть женщиной.

Напомним, ранее Злата Митчелл похвасталась изгибами своего тела.

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