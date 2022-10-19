Злата Митчелл не скрывает достоинства своей фигуры.

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями.

В этот раз 16-летняя Злата Митчелл ночью устроила мини-фотосессию. Девушка вышла на балкон, где блеснула своей фигурой в мини-юбке, черном топе с длинным рукавом и лодочках на высоком каблуке. В руках юная девушка держала зеркало и пыталась на камеру наносить макияж.

"Не ломай нежность", - лаконично подписала фото Злата. Видео дня

Реакция сети на фото Златы Митчелл

"Леди такие юбки не носят. Так говорила Фреймут"

"Злата, ты красотка"

"Приглашаю на кофе"

"У тебя восхитительная юбка"

Злата Митчелл - кто она

Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.

Напомним, ранее Злата Митчелл показала своего парня-иностранца.

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