Злата Митчелл эпатирует публику / instagram.com/zlata_mitchell

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями.

В этот раз 16-летняя Злата Митчелл ночью устроила мини-фотосессию. Девушка вышла на балкон, где блеснула своей фигурой в мини-юбке, черном топе с длинным рукавом и лодочках на высоком каблуке. В руках юная девушка держала зеркало и пыталась на камеру наносить макияж.  

"Не ломай нежность", - лаконично подписала фото Злата.

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Реакция сети на фото Златы Митчелл

  • "Леди такие юбки не носят. Так говорила Фреймут"
  • "Злата, ты красотка"
  • "Приглашаю на кофе"
  • "У тебя восхитительная юбка"

Злата Митчелл - кто она

Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке. 

Напомним, ранее Злата Митчелл показала своего парня-иностранца.

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