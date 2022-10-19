Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями.
В этот раз 16-летняя Злата Митчелл ночью устроила мини-фотосессию. Девушка вышла на балкон, где блеснула своей фигурой в мини-юбке, черном топе с длинным рукавом и лодочках на высоком каблуке. В руках юная девушка держала зеркало и пыталась на камеру наносить макияж.
"Не ломай нежность", - лаконично подписала фото Злата.Видео дня
Реакция сети на фото Златы Митчелл
- "Леди такие юбки не носят. Так говорила Фреймут"
- "Злата, ты красотка"
- "Приглашаю на кофе"
- "У тебя восхитительная юбка"
Злата Митчелл - кто она
Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.
Напомним, ранее Злата Митчелл показала своего парня-иностранца.