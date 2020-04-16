Пухлая фея: беременная подруга Илона Маска показала округлившийся живот (фото)

Певица Grimes скоро родит ребенка от Илона Маска.

Беременная девушка Илона Маска эпатажная певица Grimes показала себя на последних месяцах беременности.

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Фото она выложила на своей странице в Instagram.

"Пухлая фея", - так знаменитость прокомментировала собственный снимок.

На фото Grimes, одетая в тельняшку, стоит на фоне зеркал. Волосы ее распущены, а на лице нет привычного грима.

При этом поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что в положении она выглядит прекрасно: "Не говори пухлая. Ты ошеломительна", "У тебя такие красивые волосы", "Прекрасно".

Напомним, в начале марта певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска. Певица призналась, что действительно любит своего парня, но решиться на беременность было для нее непросто. При этом Grimes говорит, что будет воспитывать ребенка "бесполым" - певица заявила, что не будет навязывать малышу ни один из гендеров.