24-летняя Алина Гросу показала роскошную грудь в белье (фото)
12:24, 16 апреля 2020Звезды
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Гросу позировала в расстегнутом пиджаке, под который она надела откровенный бюстгальтер.
Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото / Instagram Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.
Instagram Алина Гросу
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Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в расстегнутом пиджаке, под который она надела откровенный бюстгальтер. А также в черных брюках и в массивных украшениях.
"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?" – спросила у поклонников певица.
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