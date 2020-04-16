24-летняя Алина Гросу показала роскошную грудь в белье (фото)

Гросу позировала в расстегнутом пиджаке, под который она надела откровенный бюстгальтер.

Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

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Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в расстегнутом пиджаке, под который она надела откровенный бюстгальтер. А также в черных брюках и в массивных украшениях.

"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?" – спросила у поклонников певица.