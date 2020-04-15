"Эмоционально тяжело": Джамала рассказала, как переживает беременность на карантине и кто ее утешает (видео)

Певица готовит живые выступления, перепевая мировые хиты.

Известная украинская певица Джамала рассказала, как проходит ее беременность в условиях введенного в стране карантина.

Об этом сообщает ТСН.

По словам певицы, сидеть дома для нее - сложное испытание. Она уточнила, что во время первой беременности давала концерты, участвовала в "Голосі країни" и в Национальном отборе на "Евровидение".

"Какой сегодня день изоляции - я не знаю, я не считаю, мне так проще. Хотелось сказать, что беременность это не болезнь, что ты можешь быть активной, одеваться ярко. Но сейчас - этакий стоп. Очень тяжело, эмоционально очень тяжело", - поделилась артистка.

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Самое большое утешение для звезды - ее двухлетний сын Эмир.

"Конечно, ему достается очень много внимания и любви. Мы занимаемся, но чтобы с вами пообщаться, мне пришлось его закрыть с игрушками, с мужем. Мама - это самая сложная профессия, извините все, сделать человека человеком - очень тяжело", - поделилась Джамала.

Кроме того, певица не забывает и о своих фанатах. Так, знаменитость готовит живые выступления, перепевая мировые хиты. "Я стала сама себе оператором, сама себе гримером и стилистом", - добавила она.

Ранее Джамала показала заметно округлившийся животик.