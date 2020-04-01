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Беременная Джамала показала заметно округлившийся животик (фото)

17:50, 01 апреля 2020
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Джамала ждет второго ребенка / Фото: Пресс-служба 1+1

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Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке певица сидит на полу, подогнув ноги. На ней надето облегающее платье нежно-сиреневого цвета со спущенными плечами, которое выгодно подчеркивает фигуру певицы.

Певица беременна во второй раз / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Как сообщал УНИАН, Джамала сообщила о своей второй беременности. Напомним, что в марте 2018 года Джамала родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

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Теги: #Джамала#фото