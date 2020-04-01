Беременная Джамала показала заметно округлившийся животик (фото)
17:50, 01 апреля 2020Звезды
34 0
Певица опубликовала фото в платье, которое подчеркивает ее изменившуюся фигуру.
Джамала ждет второго ребенка / Фото: Пресс-служба 1+1
Известная украинская певица Джамала, которая вскоре должна стать мамой во второй раз, показала заметно округлившийся животик.
Читайте такжеБеременная Джамала показала фото в постели
Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке певица сидит на полу, подогнув ноги. На ней надето облегающее платье нежно-сиреневого цвета со спущенными плечами, которое выгодно подчеркивает фигуру певицы.
Певица беременна во второй раз / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Как сообщал УНИАН, Джамала сообщила о своей второй беременности. Напомним, что в марте 2018 года Джамала родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter