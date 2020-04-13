Супермодель Эмили Ратаковски в костюме кролика показала упругие ягодицы (фото)

Модель позирует на снимке в развратном костюме кролика.

Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантными фото.

Снимок модель разместила в Instagram.

Модель позирует на снимке в развратном костюме кролика. На ней надет пояс для чулок, чулки розового цвета и белое нижнее белье. На голову модель надела кроличьи ушки.

Отмечается, что снимок был сделан в прошлом году во время празднования Пасхи.