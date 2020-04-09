60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)

Артист опубликовал снимок, на котором его везут по больничному коридору на коляске и в маске.

Российский певец и композитор Игорь Николаев покинул стены больницы и уже находится дома. По его словам, здоровье улучшилось и пневмония начала проходить.

Артист опубликовал снимок, на котором его везут по больничному коридору на коляске и в маске.

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"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя! Всем здоровья!", - написал он.

Отметим, что судя по снимку, знаменитый певец сильно поправился.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Игорь Николаев попал в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Ему сделали два теста, оба показали отрицательный результат.