Дженнифер Лопес раскрыла подробности даты свадьбы и будней на карантине

По словам актрисы, она не знает, когда произойдет радостное событие.

Долгожданная свадьба актрисы и певицы Дженнифер Лопес с бейсболистом Алексом Родригесом откладывается из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеСМИ узнали, когда Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятсяКак передает ТСН, звезда призналась, что не знает, когда они с Алексом станут мужем и женой.

Громкая свадьба пары должна была состояться летом 2020-го, однако из-за карантина пара вынуждена ее перенести.

«Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать», – поделилась Лопес.

Также звезда рассказала, что во время самоизоляции превратилась в учительницу, поскольку ежедневно помогает делать уроки своим 12-летним двойняшкам Максу и Эмме, которые учатся дистанционно.

«Если быть честной, я порой вообще не знаю, как сделать то или иное задание. Дети изучают какую-то совершенно новую математику. В половине случаев приходится искать объяснение слова в словаре! Это, конечно, тот еще опыт», – призналась звезда.

Ранее УНИАН сообщал, что Дженнифер Лопес с женихом получили персональный доступ в спортклуб на время карантина.