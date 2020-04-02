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Только для VIP: Дженнифер Лопес с женихом получили персональный доступ в спортклуб (фото)

20:29, 02 апреля 2020
Звезды
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Джей Ло со своим возлюбленным не усидела дома на карантине / facebook.com/DailyMailCeleb

Читайте такжеСМИ узнали, когда Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятсяОб этом пишет таблоид Daily Mail.

На опубликованных фото видно, как Лопес вместе со своим женихом Алексом Родригесом, одетые в спортивную одежду, покидают помещение спортивного клуба через запасной выход.

На двери же спортивного клуба висит объявление о том, что спортклуб закрыт.

«Оставайтесь дома», – говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что Лопес посещала этот спортзал и до карантина.

Ранее УНИАН писал, как Дженнифер Лопес на карантине запустила коллекцию обуви.

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Теги: #карантин#Дженнифер Лопес