Только для VIP: Дженнифер Лопес с женихом получили персональный доступ в спортклуб (фото)

Звездную пару застукали папарацци, когда они покидали закрытый на карантин спортивный клуб через запасной выход.

Спортивный клуб в Майами предоставил американской актрисе Дженнифер Лопес персональный доступ к тренажерному залу во время карантина.

Читайте такжеСМИ узнали, когда Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятсяОб этом пишет таблоид Daily Mail.

На опубликованных фото видно, как Лопес вместе со своим женихом Алексом Родригесом, одетые в спортивную одежду, покидают помещение спортивного клуба через запасной выход.

На двери же спортивного клуба висит объявление о том, что спортклуб закрыт.

«Оставайтесь дома», – говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что Лопес посещала этот спортзал и до карантина.

Ранее УНИАН писал, как Дженнифер Лопес на карантине запустила коллекцию обуви.