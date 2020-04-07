Умерла "девушка Бонда" Онор Блэкман
09:35, 07 апреля 2020Звезды
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Актриса скончалась в возрасте 94 лет.
Онор Блэкман в роли девушки Бонда / Фото: Allstar/United Artists
Актриса Онор Блэкман, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер", умерла в возрасте 94 лет.
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Об этом сообщает издание The Guardian.
"Блэкман, которая стала известна в 1960-х годах как Кэти Гейл в "Мстителях" и имела карьеру, охватывающую восемь десятилетий, умерла от естественных причин, не связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Помимо "Голдфингера", Онор Блэкман снялась в таких фильмах, как "Мистер Питкин в тылу врага", "Муммия: Принц Египта", "Дневник Бриджит Джонс", "Гибель "Титаника", а также британском сериале "Мстители".
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