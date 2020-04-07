Алла Пугачева показала, чем ее семья занимается в заточении (видео)
05:41, 07 апреля 2020Звезды
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"Не теряем времени зря в заточении", — подписала видеозапись Алла Борисовна.
Сама Примадонна в кадре не показалась / Instagram alla_orfei
Известная певица Алла Пугачева показала, чем занимаются ее дети во время самоизоляции.
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70 летняя Примадонна запечатлела на видео, как ее с Максимом Галкиным 6-летний сын Гарри занимается французским онлайн.
Как можно увидеть на записи, сын Аллы Борисовны во время вебинара старательно выполнял все указания преподавателя. "Не теряем времени зря в заточении", — подписала видеозапись звезда.
Также в кадре появилась дочь Пугачевой и Галкина Лиза. Она старалась не мешать брату заниматься изучением французского.
Ранее украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный во время съемок шоу "Голос страны".
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