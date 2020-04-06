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Дорофеева показала, как выглядит дома на карантине (фото)

12:39, 06 апреля 2020
Звезды
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Instagram Надя Дорофеева

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она сложила губы, словно для поцелуя.

В кадре звезда предстала в простой серой кофточке и с распущенными волосами. Певица сделала яркий макияж и подчеркнула глаза оранжевыми тенями. 

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"Всех целую и обязательно будьте здоровы", - написала Надя.

Многие в комментариях поражены естественной красотой Нади, ее осыпали комплиментами.

"Боже какая красотка", "Нет слов, чтобы описать твою красоту", - написали ей поклонники. 

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Теги: #певица#Надя Дорофеева