Дорофеева показала, как выглядит дома на карантине (фото)
12:39, 06 апреля 2020Звезды
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В кадре звезда предстала в простой серой кофточке и с распущенными волосами.
Instagram Надя Дорофеева
Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она сложила губы, словно для поцелуя.
В кадре звезда предстала в простой серой кофточке и с распущенными волосами. Певица сделала яркий макияж и подчеркнула глаза оранжевыми тенями.
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"Всех целую и обязательно будьте здоровы", - написала Надя.
Многие в комментариях поражены естественной красотой Нади, ее осыпали комплиментами.
"Боже какая красотка", "Нет слов, чтобы описать твою красоту", - написали ей поклонники.
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