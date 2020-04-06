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Иглесиас показал лицо их с Курниковой 2-месячной дочери (видео)

11:35, 06 апреля 2020
Звезды
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Instagram Анна Курникова

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

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Видео он опубликовал в Instagram.

На нем он держит свою крохотную дочь за руки, направляя ее в танце. Видно, что малышке нравится все происходящее, она мило улыбается. 

Всего за 11 часов видео посмотрели почти три миллиона пользователей. 

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Теги: #Энрике Иглесиас