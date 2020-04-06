Иглесиас показал лицо их с Курниковой 2-месячной дочери (видео)
11:35, 06 апреля 2020Звезды
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Всего за 11 часов видео посмотрели почти три миллиона пользователей.
Instagram Анна Курникова
Испаноязычный певец Энрике Иглесиас показал, как развлекает на карантине свою 2-месячную дочь Машу.
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Видео он опубликовал в Instagram.
На нем он держит свою крохотную дочь за руки, направляя ее в танце. Видно, что малышке нравится все происходящее, она мило улыбается.
Всего за 11 часов видео посмотрели почти три миллиона пользователей.
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