Иглесиас показал лицо их с Курниковой 2-месячной дочери (видео)

Всего за 11 часов видео посмотрели почти три миллиона пользователей.

Испаноязычный певец Энрике Иглесиас показал, как развлекает на карантине свою 2-месячную дочь Машу.

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Видео он опубликовал в Instagram.

На нем он держит свою крохотную дочь за руки, направляя ее в танце. Видно, что малышке нравится все происходящее, она мило улыбается.

Всего за 11 часов видео посмотрели почти три миллиона пользователей.