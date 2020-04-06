"Китайский пчеловод": Лорак шокировала сеть раздувшимися губами (фото)
10:20, 06 апреля 2020Звезды
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На фото внимание привлекают, в первую очередь, губы певицы.
Лорак напугала новым фото / instagram.com/anilorak
41-летняя украинская певица Ани Лорак напугала сеть новым фото. На нем она позирует в маске для лица.
Instagram Ани Лорак
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Снимок Лорак разместила в своем Instagram в "историях".
На фото внимание привлекают, в первую очередь, губы певицы. На снимке они кажутся просто огромными, а певица еще и слегка их надула.
"Мать честная, Лорак превратилась в китайского пчеловода", - прокомментировал снимок таблоидный Telegram-канал "НеМалахов".
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