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"Китайский пчеловод": Лорак шокировала сеть раздувшимися губами (фото)

10:20, 06 апреля 2020
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Лорак напугала новым фото / instagram.com/anilorak
Instagram Ани Лорак

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Снимок Лорак разместила в своем Instagram в "историях".

На фото внимание привлекают, в первую очередь, губы певицы. На снимке они кажутся просто огромными, а певица еще и слегка их надула. 

"Мать честная, Лорак превратилась в китайского пчеловода", - прокомментировал снимок таблоидный Telegram-канал "НеМалахов".

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Теги: #Ани Лорак#Лорак