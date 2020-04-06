цей матеріал доступний українською

"Повезло Потапу": Настя Каменских в пижаме очаровала сеть (фото)

08:57, 06 апреля 2020
Звезды
267 0
Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

Читайте такжеMARUV в колготках в сеточку позировала в сексуальных позах (фото)

Артистка в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в пижаме и с легким макияжем на лице.

Поклонники отметили, что 32-летняя певица отлично выглядит.

"Повезло Потапу", "Шикарная", "Богиня", - похвалили Настю в комментариях. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Настя Каменских