"Повезло Потапу": Настя Каменских в пижаме очаровала сеть (фото)
08:57, 06 апреля 2020Звезды
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Поклонники отметили, что 32-летняя певица отлично выглядит.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских на карантине очень часто радует своими фотографиями поклонников.
Instagram Настя Каменских
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Артистка в очередной раз опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в пижаме и с легким макияжем на лице.
Поклонники отметили, что 32-летняя певица отлично выглядит.
"Повезло Потапу", "Шикарная", "Богиня", - похвалили Настю в комментариях.
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