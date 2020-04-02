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"1 апреля?": "шалена бджілка" Алина Гросу шокировала фанатов новостью о своей беременности

10:59, 02 апреля 2020
Звезды
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Гросу сообщила своим поклонникам радостную весть / фото instagram.com/alina_grosu

Гросу разместила фотографии, где демонстрирует тест на беременность с двумя полосками на нем.

"Мы сами в шоке! Ура", - коротко подписала фотографии Гросу.

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Фанаты бросились поздравлять своего кумира с грядущим пополнением в семье. "Поздравляю", "поздравляю, это прекрасно", "уверена, ты будешь очень хорошей мамой".  

Однако многие фанаты усомнились в достоверности информации. Мол, 1 апреля, день смеха и таким образом Гросу пошутила. "С 1 апреля, да?", "я так мужа тоже повеселила с утра. Нашла свой старый тест от второй беременности".

На самом ли деле Алина беременна или это была шутка, певица пока не объяснила.  

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Теги: #певица#Гросу в России