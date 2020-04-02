"1 апреля?": "шалена бджілка" Алина Гросу шокировала фанатов новостью о своей беременности
10:59, 02 апреля 2020Звезды
557 0
Гросу разместила фотографии, где демонстрирует тест на беременность с двумя полосками на нем.
Гросу сообщила своим поклонникам радостную весть / фото instagram.com/alina_grosu
Украинская певица Алина Гросу сообщила своим поклонникам радостную весть. 24-летняя певица сообщила в Instagram, что беременна.
Гросу разместила фотографии, где демонстрирует тест на беременность с двумя полосками на нем.
"Мы сами в шоке! Ура", - коротко подписала фотографии Гросу.
Читайте также"Мешки под глазами": в сети появились фото постаревшей Вари из "Интернов" (фото)
Фанаты бросились поздравлять своего кумира с грядущим пополнением в семье. "Поздравляю", "поздравляю, это прекрасно", "уверена, ты будешь очень хорошей мамой".
Однако многие фанаты усомнились в достоверности информации. Мол, 1 апреля, день смеха и таким образом Гросу пошутила. "С 1 апреля, да?", "я так мужа тоже повеселила с утра. Нашла свой старый тест от второй беременности".
На самом ли деле Алина беременна или это была шутка, певица пока не объяснила.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter