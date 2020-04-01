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"Какая милашка!": Настя Каменских очаровала Instagram кукольным лицом (фото)

18:18, 01 апреля 2020
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Instagram Настя Каменских

Снимок она разместила в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Певица позировала в ярко-оранжевом свитшоте, с пышным хвостиком на голове и корчила рожи на камеру. 

Подписчики отметили, что Каменских отлично выглядит. 

"Боже какая ты милашка. Обожаю тебя", "Отлично выглядишь!", - написали ей подписчики. 

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Теги: #певица#Настя Каменских