"Какая милашка!": Настя Каменских очаровала Instagram кукольным лицом (фото)
18:18, 01 апреля 2020Звезды
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Подписчики отметили, что певица отлично выглядит.
Instagram Настя Каменских
32-летняя певица Настя Каменских опубликовала фото, на которых показала лицо без единой морщинки.
Снимок она разместила в Instagram.
Instagram Настя Каменских
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Певица позировала в ярко-оранжевом свитшоте, с пышным хвостиком на голове и корчила рожи на камеру.
Подписчики отметили, что Каменских отлично выглядит.
"Боже какая ты милашка. Обожаю тебя", "Отлично выглядишь!", - написали ей подписчики.
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