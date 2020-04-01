"Какая милашка!": Настя Каменских очаровала Instagram кукольным лицом (фото)

Подписчики отметили, что певица отлично выглядит.

32-летняя певица Настя Каменских опубликовала фото, на которых показала лицо без единой морщинки.

Снимок она разместила в Instagram.

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Певица позировала в ярко-оранжевом свитшоте, с пышным хвостиком на голове и корчила рожи на камеру.

Подписчики отметили, что Каменских отлично выглядит.

"Боже какая ты милашка. Обожаю тебя", "Отлично выглядишь!", - написали ей подписчики.