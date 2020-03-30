Певица Деми Ловато случайно рассекретила нового бойфренда (видео)

Деми Ловато встречается с актером Максом Эрихом.

Популярная певица Деми Ловато несмотря на пандемию коронавируса начала новые отношения.

Впервые о новом романе певицы с актером и четырехкратным номинантом на премию "Эмми" Максом Эрихом на прошлой неделе сообщило издание People.

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А на днях сама Деми неожиданно для себя подтвердила, что встречается с актером, случайно попав в его Instagram.

Недавно Макс решил поддержать сторонников и во время прямого эфира в Instagram сыграл для них на пианино. В это время Деми, которая не знала о том что ее избранник на связи с поклонниками, подошла к любимому, чтобы дать ему плед, но тот поспешил ее предупредить: "Я в прямом эфире", и Ловато сразу же вышла из кадра.