Лобода в обтягивающем топе сверкнула сосками на фото

Артистка позировала в тонкой зеленой майке с глубоким вырезом.

Украинская певца Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, показала свою грудь в обтягивающем топе.

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Снимок со съемок она опубликовала в своем Instagram.

Артистка позировала в тонкой зеленой майке с глубоким вырезом. Из-под топа проглядывали ее соски. Певица сделала нежный макияж и не стала укладывать волосы, оставив их слегка растрепанными.

"Домашнее настроение", - подписала она снимок.