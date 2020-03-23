Лобода в обтягивающем топе сверкнула сосками на фото
13:29, 23 марта 2020Звезды
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Артистка позировала в тонкой зеленой майке с глубоким вырезом.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певца Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, показала свою грудь в обтягивающем топе.
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Снимок со съемок она опубликовала в своем Instagram.
Артистка позировала в тонкой зеленой майке с глубоким вырезом. Из-под топа проглядывали ее соски. Певица сделала нежный макияж и не стала укладывать волосы, оставив их слегка растрепанными.
"Домашнее настроение", - подписала она снимок.
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