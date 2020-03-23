цей матеріал доступний українською

Лобода в обтягивающем топе сверкнула сосками на фото

13:29, 23 марта 2020
Звезды
346 0
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеПолуобнаженная супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)

Снимок со съемок она опубликовала в своем Instagram.

Артистка позировала в тонкой зеленой майке с глубоким вырезом. Из-под топа проглядывали ее соски. Певица сделала нежный макияж и не стала укладывать волосы, оставив их слегка растрепанными.

"Домашнее настроение", - подписала она снимок. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода