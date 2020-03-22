Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)

В кадре Каролина предстала с минимумом макияжа.

Решившая строить свою карьеру в России украинская певица Ани Лорак показала, как проводит время в разгар пандемии COVID-19.

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На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков в черно-белых тонах, на которых предстала во время тренировки в спортивном топе и леггинсах.

На фото 41-летняя Лорак продемонстрировала не только роскошную фигуру, но и впечатляющую растяжку в вертикальном шпагате. В кадре Каролина предстала с минимумом макияжа и с собранными в небрежный пучок волосами.

"Всегда можно улучшать себя!", - написала "дива" и сопроводила пост хештегами "#позитив, #добро, #спорт, #сила".

Ранее Светлана Лобода показала снимок, на котором позирует в черных мини-шортах с высокой талией, крохотном топе такого же цвета и серебристом пиджаке.Такой наряд оголил сочную грудь и идеально плоский животик артистки.