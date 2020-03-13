Супермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь, не надев белье (фото)

На кадрах знаменитость позирует перед камерой в строгом брючном костюме.

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото, на котором засветила обнаженную грудь. Читайте также"Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото) Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте. На кадрах знаменитость позирует перед камерой в строгом брючном костюме. Однако девушка расстегнула пиджак, под который не надела нижнее белье, из-за чего ее грудь оказалась на всеобщем обозрении.

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