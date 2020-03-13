цей матеріал доступний українською

Супермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь, не надев белье (фото)

09:17, 13 марта 2020
Звезды
816 0
Ратаковски засветила обнаженную грудь / Instagram Эмили Ратаковски

Читайте также"Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото)

 Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах знаменитость позирует перед камерой в строгом брючном костюме. Однако девушка расстегнула пиджак, под который не надела нижнее белье, из-за чего ее грудь оказалась на всеобщем обозрении. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски