"Смахивает на публичный дом": Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
14:44, 18 марта 2020Звезды
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Певица поделилась снимками со съемок своего нового шоу.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в РФ, удивила сеть вульгарными фотографиями.
Певица поделилась снимками со съемок своего нового шоу.
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Артистка предстала в довольно откровенном образе. Она надела цветастое одни с поясом, а на ногах у нее были лишь колготки с орнаментом. На плечи она набросила красную накидку. Подписчикам не понравился не только образ девушки, но и ее слишком широкие брови.
"Смахивает на публичный дом", "Что с бровями?", "С бровями перебор конкретный", - написали ей в комментариях.
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