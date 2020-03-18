"Смахивает на публичный дом": Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями

Певица поделилась снимками со съемок своего нового шоу.

Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в РФ, удивила сеть вульгарными фотографиями.

Певица поделилась снимками со съемок своего нового шоу.

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Артистка предстала в довольно откровенном образе. Она надела цветастое одни с поясом, а на ногах у нее были лишь колготки с орнаментом. На плечи она набросила красную накидку. Подписчикам не понравился не только образ девушки, но и ее слишком широкие брови.

"Смахивает на публичный дом", "Что с бровями?", "С бровями перебор конкретный", - написали ей в комментариях.