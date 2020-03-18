Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун отложила свадьбу из-за коронавируса

Актриса должна была на днях выйти замуж за Дэйва Маккери.

Голливудская оскароносная актриса Эмма Стоун и ее бойфренд, режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккери отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает издание Page Six, пара, которая обручилась в конце 2019 года, планировала обвенчаться в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, но пандемия коронавируса, заставила их отложить празднование на неопределенный срок, передает ТСН.

Также отмечается, что Эмма и Дэйв пока не определились с новой датой свадьбы и не раскрыли место, где будет происходить событие.

Встречаться пара начала два года назад, познакомившись на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма. Роман между ними закрутился довольно стремительно.