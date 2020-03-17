Полностью обнаженная Леди Гага в образе робота снялась в провокационной фотосессии

Для обложки полностью обнаженной звезде пришлось позировать в клетке с сотнями камер, чтобы захватить все уголки ее тела.

Популярная певица Леди Гага снялась в откровенной фотосессии.

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Так, исполнительница в образе робота украсила обложку глянца Paper. Впрочем, съемка была необычной. В частности, для обложки полностью обнаженной звезде пришлось позировать в клетке с сотнями камер, чтобы захватить все уголки ее тела.

Контролировал процесс бельгийский художник Фредерик Гейман, который в итоге создал 3D-аватар Гаги.

На другой обложке исполнительница в стильном платье позировала, сидя на лошадях-роботах.

"Я считаю, что это искусство. Это не порнография", - прокомментировала певица.