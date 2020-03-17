Полностью обнаженная Леди Гага в образе робота снялась в провокационной фотосессии
10:27, 17 марта 2020Звезды
907 0
Для обложки полностью обнаженной звезде пришлось позировать в клетке с сотнями камер, чтобы захватить все уголки ее тела.
Paper
Популярная певица Леди Гага снялась в откровенной фотосессии.
Читайте такжеЗаразившийся коронавирусом Том Хэнкс прошел курс лечения и выписался из больницы
Так, исполнительница в образе робота украсила обложку глянца Paper. Впрочем, съемка была необычной. В частности, для обложки полностью обнаженной звезде пришлось позировать в клетке с сотнями камер, чтобы захватить все уголки ее тела.
Контролировал процесс бельгийский художник Фредерик Гейман, который в итоге создал 3D-аватар Гаги.
На другой обложке исполнительница в стильном платье позировала, сидя на лошадях-роботах.
Paper
"Я считаю, что это искусство. Это не порнография", - прокомментировала певица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter