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Полностью обнаженная Леди Гага в образе робота снялась в провокационной фотосессии

10:27, 17 марта 2020
Звезды
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Так, исполнительница в образе робота украсила обложку глянца Paper. Впрочем, съемка была необычной. В частности, для обложки полностью обнаженной звезде пришлось позировать в клетке с сотнями камер, чтобы захватить все уголки ее тела.

Контролировал процесс бельгийский художник Фредерик Гейман, который в итоге создал 3D-аватар Гаги.

На другой обложке исполнительница в стильном платье позировала, сидя на лошадях-роботах. 

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"Я считаю, что это искусство. Это не порнография", - прокомментировала певица.

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Теги: #певица#Леди Гага