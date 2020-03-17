Супермодель Белла Хадид засветила грудь на фото

Знаменитость сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголившем ее живот и грудь.

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась откровенным кадром во время карантина.

Снимок появился в ее Instagram-сторис.

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Знаменитость сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголившем ее живот и грудь, и коричневых штанах. При этом на девушке нет бюстгальтера. Образ Хадид дополнило кольцо.

На другой размещенной стори модель сообщила своим подписчикам, что уже четвертый день находится на самоизоляции. «Будь в безопасности, уважай других, будь осторожен», - подписала она фотографию.

В марте Белла Хадид попозировала в рубашке без нижнего белья. На опубликованном кадре модель запечатлена в распахнутой белой рубашке, надетой на голое тело, а также черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. В качестве аксессуаров был выбран браслет в виде крупной золотистой цепочки.