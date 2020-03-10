Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы

В посте дочь артистки рассказала о недавней поездке в Италию, которая стала для нее знаковой и "помогла вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни".

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте прокомментировала состояние матери.

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В посте дочь артистки рассказала о недавней поездке в Италию, которая стала для нее знаковой и «помогла вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни». В комментариях пользователи выразили обеспокоенность тем, что девушка отправилась в страну, которую закрыли на карантин по коронавирусу, а также начали задавать вопросы о здоровье Заворотнюк.

«Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», - отреагировала дочь звезды. Одна из подписчиц под другим постом также рассказала, что два года назад из-за онкологии потеряла мать. «Очень очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае все будет хорошо и мы победим, я уверена», - ответила Анна Заворотнюк.