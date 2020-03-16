Украинские звезды и Минздрав сняли ролик-обращение в связи с коронавирусом (видео)

К украинцам обратились с важными советами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменских (NK), Дзидзьо и MONATIK.

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса. Звезды своим примером призывают придерживаться простых правил, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя. Читайте такжеЗвезды, политики и спортсмены: кто из известных людей заразился коронавирусом (видео) Так, к украинцам обратились с важными советами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменских (NK), Дзидзьо и MONATIK. «Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!» - отмечается в видео.

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