Украинские звезды и Минздрав сняли ролик-обращение в связи с коронавирусом (видео)
23:51, 16 марта 2020Звезды
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К украинцам обратились с важными советами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменских (NK), Дзидзьо и MONATIK.
MONATIK принял участие в видеообращении
Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса.
Звезды своим примером призывают придерживаться простых правил, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя.
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Так, к украинцам обратились с важными советами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменских (NK), Дзидзьо и MONATIK.
«Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!» - отмечается в видео.
Украинские звезды против коронавируса
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