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Украинские звезды и Минздрав сняли ролик-обращение в связи с коронавирусом (видео)

23:51, 16 марта 2020
Звезды
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MONATIK принял участие в видеообращении

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса.

Звезды своим примером призывают придерживаться простых правил, которые помогают уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя.

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Так, к украинцам обратились с важными советами Оля Полякова, Олег Винник, TAYANNA, Настя Каменских (NK), Дзидзьо и MONATIK.

«Коронавирус - это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!» - отмечается в видео.

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Новость в сюжете: Коронавирус в Украине
Теги: #Минздрав#коронавирус в Украине