"Коронавирус не пройдет": солист группы Rammstein выступал в надувном пузыре (фото)
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на последнем сольном концерте выступил в надувном пузыре. Фанаты принялись шутить, что это он так спасается от коронавируса.
Читайте такжеВ сети раскрыли аккаунты россиянок из порноклипа Тилля ЛиндеманнаВидео и фото выступления Линдеманна публикуют в соцсетях пользователи.
На опубликованных кадрах видно, что часть выступления исполнитель действительно находился внутри огромного пузыря. Однако, одним пузырем дело не ограничилось: на концерте Линдеманн кидал в толпу торты и запеченную рыбу
Концерт состоялся15 марта в Москве, из-за пандемии Линдеманн провел сразу два выступления, так как действует запрет о проведении мероприятий с участием больше 5 тысяч человек.
Ранее УНИАН писал, как Линдеманна заметили в Киеве.