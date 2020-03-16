"Коронавирус не пройдет": солист группы Rammstein выступал в надувном пузыре (фото)

Несмотря на пандемию, Линдеманн не отменяет концерты.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на последнем сольном концерте выступил в надувном пузыре. Фанаты принялись шутить, что это он так спасается от коронавируса.

Читайте такжеВ сети раскрыли аккаунты россиянок из порноклипа Тилля ЛиндеманнаВидео и фото выступления Линдеманна публикуют в соцсетях пользователи.

На опубликованных кадрах видно, что часть выступления исполнитель действительно находился внутри огромного пузыря. Однако, одним пузырем дело не ограничилось: на концерте Линдеманн кидал в толпу торты и запеченную рыбу

Концерт состоялся15 марта в Москве, из-за пандемии Линдеманн провел сразу два выступления, так как действует запрет о проведении мероприятий с участием больше 5 тысяч человек.

Ранее УНИАН писал, как Линдеманна заметили в Киеве.