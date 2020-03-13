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Кароль показала пикантное фото в приспущенном платье

10:44, 13 марта 2020
Звезды
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Instagram Тина Кароль

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Певица надела черное мини-платье и приспустила обе его лямки, обнажая плечи.

В комментарии к фото Кароль сообщила печальное для фанатов известие: ее тур переносится из-за коронавируса. 

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Теги: #певица#Тина Кароль