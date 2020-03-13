Кароль показала пикантное фото в приспущенном платье
Тина Кароль вновь порадовала подписчиков пикантным фото.
Друзі! З причин введеного карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Нові дати концертів ви можете побачити нижче. Всі квитки, куплені раніше — дійсні. Бережiмо одне одного i будьте здорові! ⠀ 25 травня Бердянськ 26 травня Енергодар 27 травня Кам'янське 28 травня Мелітополь 29 травня Покровськ 01 червня Трускавець 02 червня Радивилів 03 червня Дубно 04 червня Червоноград 09 червня Ковель 10 червня Володимир-Волинський 11 червня Луцьк 12 червня Рівне 14 червня Жмеринка 15 червня Могильов-Подільський 16 червня Умань 17 червня Біла Церква 20 червня Сміла 21 червня Олександрія 22 червня Горішні Плавні 23 червня Миргород 28 червня Бурштин 29 червня Коломия 30 червня Долина 01 липня Новий Розділ 02 липня Золочів ⠀ #tinakarol
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Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Певица надела черное мини-платье и приспустила обе его лямки, обнажая плечи.
В комментарии к фото Кароль сообщила печальное для фанатов известие: ее тур переносится из-за коронавируса.