С необычным вырезом: Эмили Ратаковски заметили в платье от украинского дизайнера (фото)
21:30, 11 марта 2020Звезды
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Шелковое платье было создано для коллекции весна-лето 2020.
Модель стала героиней популярного ток-шоу / instagram.com/emrata
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на телешоу в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы, супруги экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Читайте также"Лето зовет": полуголая Эмили Ратаковски позировала в ванной (фото)Соответствующее фото Ратаковски опубликовала в своем Instagram.
Именно в этом наряде Эмили стала героиней популярного ночного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.
Шелковое платье с необычным вырезом на животе было создано для коллекции весна-лето 2020.
Ратаковски поделилась фото с ток-шоу / emilyratajkowskisource.ita / Instagram
Ратаковки в шелковом платье / instagram.com/emrata
Ранее УНИАН писал, как Ратаковски показала аппетитные ягодицы в крохотном белье.
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