С необычным вырезом: Эмили Ратаковски заметили в платье от украинского дизайнера (фото)

Шелковое платье было создано для коллекции весна-лето 2020.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на телешоу в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы, супруги экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Читайте также"Лето зовет": полуголая Эмили Ратаковски позировала в ванной (фото)Соответствующее фото Ратаковски опубликовала в своем Instagram.

Именно в этом наряде Эмили стала героиней популярного ночного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.

Шелковое платье с необычным вырезом на животе было создано для коллекции весна-лето 2020.

Ранее УНИАН писал, как Ратаковски показала аппетитные ягодицы в крохотном белье.