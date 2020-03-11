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С необычным вырезом: Эмили Ратаковски заметили в платье от украинского дизайнера (фото)

21:30, 11 марта 2020
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Модель стала героиней популярного ток-шоу / instagram.com/emrata

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на телешоу в платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы, супруги экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Читайте также"Лето зовет": полуголая Эмили Ратаковски позировала в ванной (фото)Соответствующее фото Ратаковски опубликовала в своем Instagram.

Именно в этом наряде Эмили стала героиней популярного ночного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.

Шелковое платье с необычным вырезом на животе было создано для коллекции весна-лето 2020.

Ратаковски поделилась фото с ток-шоу / emilyratajkowskisource.ita / Instagram
Ратаковки в шелковом платье / instagram.com/emrata

Ранее УНИАН писал, как Ратаковски показала аппетитные ягодицы в крохотном белье.

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Теги: #Эмили Ратаковски