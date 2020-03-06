Супермодель Эмили Ратаковски показала аппетитные ягодицы в крохотном белье (фото)
16:25, 06 марта 2020Звезды
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На снимках Ратаковски предстала в сексуальном нижнем белье – трусиках и бюстгальтере изумрудного цвета.
Instagram Эмили Ратаковски
Знаменитая американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенными фотографиями.
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Фотографии она опубликовала в Instagram.
На снимках Ратаковски предстала в сексуальном нижнем белье – трусиках и бюстгальтере изумрудного цвета, выгодно подчеркивающих идеальную фигуру звезды. Девушка позировала боком, поэтому поза выгодно подчеркивала форму ее ягодиц.
Кроме того, на втором фото компанию ей составила другая модель в подобном белье.
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