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Супермодель Эмили Ратаковски показала аппетитные ягодицы в крохотном белье (фото)

16:25, 06 марта 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

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Фотографии она опубликовала в Instagram.

На снимках Ратаковски предстала в сексуальном нижнем белье – трусиках и бюстгальтере изумрудного цвета, выгодно подчеркивающих идеальную фигуру звезды. Девушка позировала боком, поэтому поза выгодно подчеркивала форму ее ягодиц. 

Кроме того, на втором фото компанию ей составила другая модель в подобном белье.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски