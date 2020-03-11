Скандалиста Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего актера

Представитель Шина и мама мальчика опровергли обвинения.

Скандально известный американский актер Чарли Шин опроверг обвинения в изнасиловании 13-летнего актера Кори Хэйма.

Об этом пишет издание Metro.

Читайте такжеРежиссер "Богемной рапсодии" попал в секс-скандал накануне вручения "Оскара"Накануне в новом документальном фильме «Моя правда: изнасилование двух Кори» 48-летний актер Кори Фельдман заявил, что на съемках подростковой драмы «Лукас» (1986) 19-летний Шин принудил к сексу его несовершеннолетнего друга.

Однако сам актер сериала «Два с половиной человека» утверждения Фельдмана назвал больными.

«Эти больные, искаженные и дикие обвинения – неправда. Точка. Я призываю всех рассмотреть источник и прочитать то, что говорит мать Джуди», – заявил представитель актера.

Опровергла данное обвинение и мама Кори Хэйма, который умер в 2010 году от пневмонии.

«Я думаю, что это серьезное обвинение без каких-либо доказательств. Моего ребенка здесь нет, чтобы защититься, но я твердо стою на том, что Чарли этого не делал. Этого, конечно, никогда не было. К сожалению, Фельдман сошел с ума, и ужасно то, что он считает это отличным способом отметить 10-летие со дня смерти моего сына», – отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, как певица Даффи призналась, что ее изнасиловали.