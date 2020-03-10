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Стойка вверх ногами и прозрачная юбка: Тина Кароль устроила эротическое шоу на сцене (фото)

08:52, 10 марта 2020
Звезды
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Тина Кароль устроила настоящее эротическое шоу / Instagram Тина Кароль

Фото выступления она опубликовала в своем Instagram.

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Девушка выходила на сцену в весьма провокационных нарядах: то в платье с прозрачной юбкой, то в боди, полностью оголяющем ее ноги. 

В какой-то момент девушка взобралась на стул, подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках.

Как сообщал УНИАН, букмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020, и какое место займет Украина.

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