Стойка вверх ногами и прозрачная юбка: Тина Кароль устроила эротическое шоу на сцене (фото)

Девушка подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках.

Украинская певица Тина Кароль устроила настоящее эротическое шоу во время своего концерта в Одессе.

Фото выступления она опубликовала в своем Instagram.

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Девушка выходила на сцену в весьма провокационных нарядах: то в платье с прозрачной юбкой, то в боди, полностью оголяющем ее ноги.

В какой-то момент девушка взобралась на стул, подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках.

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